***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:16
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927263
BIST
12:431.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,22
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:438,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:439,7096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:43452,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,12
|Açılış
|: 452,93
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:43
|MTRKS
|49,56
|5.563.060
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|898.294
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.779.425
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.541.769
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.783.218
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.224.035
|% -9,96
|
|TRILC
|42,74
|58.847.066
|% -9,91
|
|EREGL
|16,77
|516.573.903
|% 2,26
|
|FENER
|33,92
|438.241.587
|% 8,37
|
|GARAN
|6,62
|353.681.215
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|337.896.952
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,68
|302.555.407
|% -8,06
|
|TSKB
|1,29
|200.361.620
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|261.987.568
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|178.448.019
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,56
|195.229.249
|% 0,56
|
|GARAN
|6,62
|353.681.215
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1550
|8,1581
|% 0,11
|
|Euro
|9,7031
|9,7096
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,16
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|-1,75
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|-0,85
|
|Çeyrek
|725
|742
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,44
|