***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:39
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928478
BIST
16:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:008,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:009,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:00454,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,57
|Açılış
|: 454,90
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRGYO
|3,85
|271.877.257
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|74.291.947
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.150.594
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.890.425
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.602.662
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.555.336
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.202.663
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.808.898.856
|% 4,43
|
|EREGL
|18,33
|1.302.854.691
|% 4,62
|
|SASA
|46,60
|1.076.447.964
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,75
|1.068.337.024
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,19
|1.033.312.343
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.808.898.856
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.033.312.343
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|226.369.502
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,04
|793.895.207
|% 2,02
|
|ODAS
|3,70
|520.128.759
|% 1,37
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0750
|8,0814
|% 0,13
|
|Euro
|9,6747
|9,6873
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1026
|11,1582
|% 0,22
|
|Frank
|8,7039
|8,7563
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1466
|2,1574
|% 0,12
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem
-
16:13GARAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 378, 622 adet işlem
-
16:12CEOEM
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 020, 120 adet işlem
-
16:10TMPOL
Yüzde 4.15 oranında artışla 16.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 084 adet işlem
-
16:09METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 091, 204 adet işlem