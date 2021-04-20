***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:01
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929375
BIST
10:481.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,84
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:488,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:489,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:48461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 461,23
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:48
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|21.671.041
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|13.215.495
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.161.048
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.981.169
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.364.262
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,46
|34.157.831
|% -9,88
|
|ANELE
|4,95
|30.591.054
|% -9,84
|
|GARAN
|7,10
|527.248.294
|% 1,43
|
|PETKM
|6,51
|288.887.949
|% -1,51
|
|EREGL
|18,01
|232.251.917
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,32
|167.192.283
|% 0,55
|
|SISE
|7,22
|160.436.080
|% -0,69
|
|GARAN
|7,10
|527.248.294
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,85
|127.517.745
|% -0,54
|
|TSKB
|1,27
|82.686.783
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,11
|97.781.107
|% 1,44
|
|PETKM
|6,51
|288.887.949
|% -1,51
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0996
|8,1013
|% 0,16
|
|Euro
|9,7796
|9,7854
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2865
|11,3431
|% 0,10
|
|Frank
|8,8153
|8,8684
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1501
|2,1609
|% 0,03
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,23
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,82
|