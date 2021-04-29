***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:00
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932178
BIST
11:171.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.404
En Düşük
1.391
11:178,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:179,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0366
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:17466,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 466,24
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,91
BIST En Aktif Hisseler11:17
|CMBTN
|259,60
|9.593.215
|% 10,00
|
|RALYH
|3,80
|1.423.521
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.998.532
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,59
|52.926.608
|% 8,90
|
|GARFA
|11,90
|932.398
|% 8,18
|
|ATLAS
|1,83
|947.021
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,16
|18.478.968
|% -6,60
|
|GARAN
|7,27
|465.848.360
|% 2,11
|
|EREGL
|19,15
|289.099.817
|% 1,11
|
|SASA
|36,88
|233.685.552
|% 1,32
|
|PETKM
|6,58
|232.286.849
|% 0,92
|
|KOZAL
|109,00
|146.137.672
|% 1,87
|
|GARAN
|7,27
|465.848.360
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,13
|97.205.076
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,11
|46.392.403
|% 3,74
|
|PETKM
|6,58
|232.286.849
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,92
|135.375.605
|% 1,44
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1674
|8,1719
|% -0,21
|
|Euro
|9,9056
|9,9127
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,3433
|11,4002
|% -0,36
|
|Frank
|8,9152
|8,9689
|% -0,62
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -0,48
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|