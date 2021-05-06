***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:14
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934845
BIST
11:291.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:298,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:2910,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:29479,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TKURU
|269,50
|843.835
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|70.598.939
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,39
|36.030.618
|% 9,64
|
|DITAS
|17,36
|10.339.805
|% 8,36
|
|KRDMD
|8,31
|1.847.535.806
|% 7,78
|
|VAKFN
|17,26
|5.537.336
|% -9,96
|
|INTEM
|42,42
|2.171.240
|% -7,74
|
|CANTE
|4,36
|162.260.954
|% -6,64
|
|DERHL
|7,94
|5.676.048
|% -6,59
|
|IDGYO
|5,71
|785.065
|% -6,39
|
|KRDMD
|8,31
|1.847.535.806
|% 7,78
|
|THYAO
|12,86
|481.017.352
|% 2,06
|
|EREGL
|19,53
|436.922.426
|% 0,46
|
|GARAN
|7,32
|365.899.141
|% 0,97
|
|KOZAL
|118,70
|200.326.234
|% 1,11
|
|KRDMD
|8,31
|1.847.535.806
|% 7,78
|
|YKBNK
|2,09
|107.249.036
|% 0,48
|
|GARAN
|7,32
|365.899.141
|% 0,97
|
|THYAO
|12,86
|481.017.352
|% 2,06
|
|CANTE
|4,36
|162.260.954
|% -6,64
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3151
|8,3182
|% 0,05
|
|Euro
|10,0252
|10,0311
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,5307
|11,5885
|% 0,02
|
|Frank
|9,1003
|9,1551
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2115
|2,2226
|% 0,06
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,88
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|0,20
|