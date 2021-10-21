***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 10:05
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971639
BIST
11:381.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:389,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2777
En Düşük
9,1938
11:3810,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0583
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:38531,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,14
|Açılış
|: 531,90
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:38
|HLGYO
|2,62
|36.341.190
|% 9,62
|
|OLMK
|7,63
|5.692.017
|% 8,38
|
|ZRGYO
|1,72
|69.066.818
|% 8,18
|
|OYLUM
|7,75
|3.258.576
|% 6,16
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,82
|139.981.019
|% -7,64
|
|GARFA
|13,97
|1.788.024
|% -6,24
|
|ERSU
|4,79
|36.608.212
|% -5,52
|
|YEOTK
|62,80
|54.379.759
|% -5,28
|
|GARAN
|9,04
|643.164.152
|% -0,77
|
|THYAO
|13,77
|493.616.598
|% -0,22
|
|SASA
|27,70
|466.573.187
|% 1,84
|
|FROTO
|181,60
|416.606.224
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,94
|252.165.576
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|252.165.576
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,46
|213.339.000
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|643.164.152
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,59
|101.928.873
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,72
|69.066.818
|% 8,18
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2650
|9,2669
|% 0,60
|
|Euro
|10,7962
|10,8085
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,7542
|12,8182
|% 0,46
|
|Frank
|10,0356
|10,0961
|% 0,53
|
|Riyal
|2,4630
|2,4754
|% 0,60
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,89
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,80
|