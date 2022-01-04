***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:39
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988564
BIST
11:551.975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 48,58
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
11:5513,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1716
|Açılış
|: 13,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
11:5514,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1557
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
11:55769,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 10,86
|Açılış
|: 769,86
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler11:55
|CRFSA
|46,22
|4.066.852
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|53.752.165
|% 9,93
|
|IHEVA
|1,13
|25.174.308
|% 9,71
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,21
|256.300.567
|% 8,26
|
|KZBGY
|29,60
|8.197.850
|% -3,58
|
|KUYAS
|5,40
|9.615.296
|% -3,40
|
|EDATA
|18,51
|2.762.773
|% -3,34
|
|MAALT
|283,50
|4.485.344
|% -3,21
|
|OZBAL
|25,68
|12.804.182
|% -3,17
|
|THYAO
|23,08
|1.293.966.876
|% 5,68
|
|EREGL
|30,34
|969.952.592
|% 3,76
|
|GARAN
|11,56
|848.902.319
|% 0,87
|
|SASA
|56,35
|780.523.245
|% 5,82
|
|SISE
|14,32
|647.377.040
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,51
|463.034.342
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,26
|238.791.323
|% 1,35
|
|GARAN
|11,56
|848.902.319
|% 0,87
|
|KRDMD
|9,86
|596.450.001
|% 4,23
|
|THYAO
|23,08
|1.293.966.876
|% 5,68
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2161
|13,2399
|% 1,31
|
|Euro
|14,9193
|14,9575
|% 1,05
|
|Sterlin
|17,8556
|17,9452
|% 1,48
|
|Frank
|14,3913
|14,4780
|% 1,36
|
|Riyal
|3,5221
|3,5397
|% 1,26
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,15
|
|Altın Gr.
|771
|771
|11,70
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,38
|
Seans Raporu
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