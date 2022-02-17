***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 13:31
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002354
BIST
13:462.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,64
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:4613,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0348
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6317
En Düşük
13,5639
13:4615,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0513
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5324
En Düşük
15,4100
13:46826,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,90
|Açılış
|: 826,39
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.515.395
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.511.713
|% 9,93
|
|DESA
|13,00
|10.300.686
|% 9,80
|
|PKENT
|640,80
|1.393.099
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.827.323
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.181.286
|% -9,82
|
|THYAO
|29,76
|3.975.415.854
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,84
|1.186.413.604
|% -0,25
|
|TUPRS
|196,50
|905.926.413
|% 0,46
|
|EREGL
|28,56
|861.440.455
|% 1,35
|
|TAVHL
|40,46
|559.889.919
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,06
|552.890.753
|% 1,25
|
|THYAO
|29,76
|3.975.415.854
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,84
|1.186.413.604
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,33
|214.056.437
|% -1,27
|
|ODAS
|1,32
|83.555.984
|% 0,76
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6147
|13,6317
|% 0,26
|
|Euro
|15,5122
|15,5324
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,4949
|18,5877
|% 0,37
|
|Frank
|14,7363
|14,8251
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% 0,25
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,49
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,92
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.459
|5.596
|72,56
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,10
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,55
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-2,12
|