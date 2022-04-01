***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 14:28
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014934
BIST
14:592.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,87
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5914,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5916,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:59911,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,28
|Açılış
|: 911,45
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ULUSE
|124,60
|4.102.206
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.790.539
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,83
|117.366.514
|% 8,45
|
|ASUZU
|81,00
|155.035.720
|% 8,29
|
|KONKA
|14,03
|80.978.281
|% 6,85
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,00
|66.861.077
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,36
|48.012.865
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|23.827.233
|% -5,42
|
|ETILR
|9,04
|4.312.351
|% -4,24
|
|GARAN
|12,48
|4.313.230.735
|% 2,30
|
|THYAO
|32,78
|2.460.179.858
|% 1,61
|
|PETKM
|9,39
|1.985.638.668
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,40
|1.729.972.459
|% 6,53
|
|KRDMD
|15,40
|1.642.405.928
|% 0,65
|
|GARAN
|12,48
|4.313.230.735
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.985.638.668
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,34
|1.359.094.714
|% 1,10
|
|KARSN
|5,85
|1.013.349.248
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|709.972.839
|% 1,72
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6921
|14,6969
|% 0,17
|
|Euro
|16,2401
|16,2508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2363
|19,3328
|% 0,08
|
|Frank
|15,8320
|15,9273
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% 0,18
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,81
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|-39,97
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|-19,33
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|