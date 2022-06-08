***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:06
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035641
BIST
11:302.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,23
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:3017,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3685
|Açılış
|: 17,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1227
En Düşük
16,7519
11:3018,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3743
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3555
En Düşük
17,8912
11:301.016,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 18,25
|Açılış
|: 1.016,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:30
|EMKEL
|2,61
|25.042.053
|% 9,66
|
|FONET
|11,96
|30.436.525
|% 8,14
|
|TGSAS
|15,27
|36.825.822
|% 6,63
|
|ULUUN
|21,86
|184.734.519
|% 6,12
|
|PGSUS
|167,30
|275.147.995
|% 5,95
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RALYH
|11,95
|33.516.360
|% -7,00
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|245,70
|11.823.419
|% -6,54
|
|RYGYO
|4,66
|47.792.576
|% -5,86
|
|THYAO
|49,54
|2.350.824.407
|% 2,23
|
|SISE
|23,22
|1.297.699.771
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,47
|951.680.245
|% 2,31
|
|EREGL
|35,26
|862.883.833
|% 1,61
|
|SAHOL
|21,16
|742.148.796
|% -0,09
|
|SEGYO
|1,28
|240.775.961
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,87
|339.937.533
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,21
|415.140.326
|% -0,94
|
|ODAS
|3,05
|238.073.721
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|368.069.896
|% -0,82
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1108
|17,1227
|% 2,20
|
|Euro
|18,3070
|18,3476
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3726
|21,4798
|% 1,64
|
|Frank
|17,4310
|17,5361
|% 1,60
|
|Riyal
|4,5433
|4,5661
|% 2,03
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,08
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,23
|
Seans Raporu
11:30
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