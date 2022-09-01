***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 17:59
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059396
BIST
17:553.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -17,88
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
17:5518,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
17:5518,1639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1330
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
17:55990,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,72
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler17:53
|CLEBI
|397,10
|112.463.254
|% 10,00
|
|OTKAR
|525,40
|499.825.276
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|521.309.969
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|142.543.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.831.682
|% 9,99
|
|MTRKS
|52,80
|2.911.973
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|3.981.742
|% -9,93
|
|PAMEL
|113,30
|21.425.453
|% -9,36
|
|ESCAR
|39,52
|78.444.365
|% -8,52
|
|HEDEF
|9,49
|46.308.960
|% -8,22
|
|THYAO
|71,40
|6.398.113.117
|% -2,33
|
|HALKB
|8,89
|5.821.582.135
|% 3,13
|
|PETKM
|14,14
|5.579.705.386
|% -1,94
|
|YKBNK
|7,63
|5.412.634.241
|% 8,38
|
|GARAN
|23,14
|5.130.493.862
|% 0,61
|
|YKBNK
|7,63
|5.412.634.241
|% 8,38
|
|EKGYO
|4,02
|2.840.530.992
|% 0,25
|
|HALKB
|8,89
|5.821.582.135
|% 3,13
|
|ISCTR
|8,17
|4.406.328.753
|% 3,16
|
|AKBNK
|11,95
|4.999.840.077
|% 1,96
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1955
|18,2204
|% 0,20
|
|Euro
|18,1465
|18,1739
|% -0,67
|
|Sterlin
|20,9156
|21,0205
|% -0,78
|
|Frank
|18,4173
|18,5282
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8313
|4,8556
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-22,04
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-9,06
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.675
|6.744
|-30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.297
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|-1,87
|