***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:50
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062571
BIST
14:023.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,47
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:0218,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
14:0218,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1362
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5858
En Düşük
18,4317
14:021.013,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.013,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,98
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ROYAL
|6,93
|1.428.516
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|144.706.497
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|761.484
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|2.244.342
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|46.527.566
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.520.199
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,97
|672.125
|% -9,73
|
|BJKAS
|6,35
|152.305.276
|% -9,54
|
|UTPYA
|24,50
|537.414
|% -7,20
|
|AKBNK
|18,43
|9.552.527.582
|% 5,25
|
|YKBNK
|9,61
|8.367.011.298
|% -0,83
|
|ISCTR
|11,94
|7.315.434.990
|% -4,86
|
|THYAO
|76,00
|7.248.019.484
|% 1,40
|
|ASELS
|32,88
|5.055.791.272
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,61
|8.367.011.298
|% -0,83
|
|EKGYO
|5,34
|3.275.777.282
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,94
|7.315.434.990
|% -4,86
|
|AKBNK
|18,43
|9.552.527.582
|% 5,25
|
|KRDMD
|16,12
|4.240.455.233
|% 5,29
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2308
|18,2551
|% 0,22
|
|Euro
|18,5704
|18,5822
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,3356
|21,4426
|% 0,48
|
|Frank
|19,1574
|19,2729
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8395
|4,8638
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.827
|6.873
|17,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|1,16
|