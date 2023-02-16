***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:02
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113754
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
0
En Düşük
0
18:0518,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0548
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
18:051.113,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.113,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,60
|25.060.636
|% 0,00
|
|ADEL
|116,40
|9.837.511
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|64.869.831
|% 0,00
|
|AFYON
|8,62
|11.701.279
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,12
|14.158.920
|% 0,00
|
|ACSEL
|73,60
|25.060.636
|% 0,00
|
|ADEL
|116,40
|9.837.511
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|64.869.831
|% 0,00
|
|AFYON
|8,62
|11.701.279
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,12
|14.158.920
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 0,00
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 0,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 0,00
|
|MACKO
|65,90
|1.489.175.222
|% 0,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 0,00
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 0,00
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8495
|18,8550
|% 0,03
|
|Euro
|20,1958
|20,2042
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6106
|22,7240
|% 0,01
|
|Frank
|20,3418
|20,4644
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0083
|5,0334
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.551
|7.623
|-12,00
|
|Yarım
|3.689
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,00
|
|B. Petrol
|85,99
|85,99
|0,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA