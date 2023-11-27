***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2023 17:32
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220255
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0544
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.868,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.489.216
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.441.642
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.495.103
|% 10,00
|
|POLTK
|16.005,00
|75.882.630
|% 10,00
|
|MTRKS
|62,70
|69.609.417
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.494.109
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|13.887.183
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|143.928.658
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.503.963.823
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.631.415.821
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.937.696.188
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.418.065.255
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.625.678
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8776
|28,9288
|% 0,24
|
|Euro
|31,6188
|31,6284
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3520
|36,5343
|% 0,19
|
|Frank
|32,6727
|32,8695
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6853
|7,7239
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|921,56
|923,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,19
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,96
|79,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,77
|2.012,06
|% 0,66
|