***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 14:41
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226463
BIST
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16:187.875
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -118,48
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1829,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1831,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1478
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:181.891,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.891,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:18
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.039.144
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.113.665
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.238.004
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.251.149
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|THYAO
|248,20
|4.817.667.425
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|AKBNK
|39,30
|2.747.156.335
|% 0,51
|
|EREGL
|42,34
|2.721.042.673
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|EKGYO
|7,39
|801.972.437
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,65
|399.929.744
|% -9,53
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0541
|29,0625
|% 0,29
|
|Euro
|31,7621
|31,7757
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,6875
|36,8715
|% 0,19
|
|Frank
|33,3440
|33,5449
|% 0,58
|
|Riyal
|7,7233
|7,7621
|% 0,27
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|956,23
|958,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,80
|1.196,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,35
|2.024,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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16:33ASGYO
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16:31XU030
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16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de
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16:31TLMAN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 203 adet işlem