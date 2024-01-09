***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 15:49
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236245
BIST
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16:377.761
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -58,32
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3729,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0715
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3732,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0235
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:371.960,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.960,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BURCE
|148,50
|122.178.088
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|16.556.601
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.353.211
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.426.145
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.408.428
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|140.277.035
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,70
|262.844.315
|% -8,23
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|388,50
|311.098.646
|% -6,67
|
|THYAO
|243,40
|9.003.863.595
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|AKBNK
|41,06
|4.715.051.181
|% 1,53
|
|GARAN
|62,10
|2.946.347.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,09
|1.783.082.590
|% 1,89
|
|VAKBN
|15,47
|2.533.987.245
|% 3,83
|
|HLGYO
|2,63
|398.302.803
|% 7,79
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9374
|29,9420
|% 0,24
|
|Euro
|32,7760
|32,7877
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9598
|38,1501
|% -0,06
|
|Frank
|35,0140
|35,2250
|% -0,25
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
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