***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz 11 Mart 2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2020 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2019 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826922BIST