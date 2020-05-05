***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2020 17:44
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020 11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2020
Tescil Tarihi
05.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 09.04.2020 tarihli genel kurul kararı, 05.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842744
BIST
17:3598.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -14,92
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:357,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:357,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:35386,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,88
|Açılış
|: 386,27
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.128.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.970
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|KUTPO
|11,64
|37.846.609
|% -9,63
|
|GARAN
|8,17
|664.214.322
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,86
|614.407.245
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|502.817.663
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|454.309.469
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|436.414.973
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.308.731
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.419.729
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7822
|8,8263
|% 0,51
|
|Frank
|7,2587
|7,3025
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8794
|1,8888
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-5,11
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|5,60
|
|Tam
|2.553
|2.593
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
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