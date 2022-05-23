***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.05.2022 16:46
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022, 18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2022
Tescil Tarihi
23.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.05.2022-10582
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 23.05.2022 tarih, 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031800
BIST
17:512.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,24
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5115,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1348
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5116,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:51937,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,43
|Açılış
|: 937,13
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KAPLM
|72,60
|19.296.478
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.649.443
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.548.285
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.543.537
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.290.016
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,12
|27.005.948
|% -9,24
|
|OZRDN
|9,19
|2.464.245
|% -8,10
|
|ORCAY
|18,33
|129.075.727
|% -7,00
|
|THYAO
|42,96
|3.361.670.974
|% 0,23
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|ASELS
|23,50
|2.190.317.343
|% 3,16
|
|SISE
|19,29
|1.982.708.326
|% -0,67
|
|SAHOL
|19,59
|1.562.609.493
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,28
|549.950.461
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.263.999.489
|% 1,62
|
|KARSN
|5,84
|1.307.676.404
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,58
|531.785.721
|% -1,90
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7256
|15,7380
|% -0,85
|
|Euro
|16,7848
|16,8084
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,6985
|19,7973
|% -0,35
|
|Frank
|16,2305
|16,3283
|% 0,07
|
|Riyal
|4,1790
|4,1999
|% -0,94
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,41
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,21
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de