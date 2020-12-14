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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.12.2020 20:25



***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı (%100) İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
INTEM, TRAINTEM91I0 19.440.000 19.440.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 19.440.000 TL 0 TL 0 TL 19.440.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020

Ek Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz (%100) bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle, Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak bugün (14.12.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Duyuru Metni Taslağı ve Birleşme Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Birlesme Duyurusu.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893127


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