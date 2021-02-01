***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı (%100) İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK Onaylı Duyuru MetniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviİNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriINTEM, TRAINTEM91I0 19.440.000 19.440.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 19.440.000 TL 0 TL 0 TL 19.440.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklığı İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2021 tarih ve 5/103 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni açıklama ekinde yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906745BIST