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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2021 22:58



***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bugün saat 18:37'de yaptığımız, birleşmeye ilişkin tescil açıklamasının eklerinin düzeltilerek yeniden açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
İNTEMA YAŞAM EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
INTEM, TRAINTEM91I0 19.440.000 19.440.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 19.440.000 TL 0 TL 0 TL 19.440.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.01.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 01.03.2021

Ek Açıklamalar
Sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi, 01.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Birleşme Tescil Yazısı.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914330


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