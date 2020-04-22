***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMağaza faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPerakende mağazaların geçici süreyle kapatılmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi20.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı31.12.2019 tarihi itibarıyla perakande mağaza satışlarının toplam net satışlar içerisindeki payı %11,7'dir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCOVID-19 salgınındaki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiSüreklilik varsayımına bir etkisi beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazalarımızın (İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da olmak üzere 8 İntema mağazası ile İntema Yaşam İstanbul Kanyon mağazası) faaliyetlerine ara verdiğimizi duyurmuştuk. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.‘de evden çalışma modeli uygulanmakta olup, perakende mağaza çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurulmuştur. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesine göre "uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, ay sonunda ilgili personelin puantaj bilgilerinin Türkiye İş Kurumu'na bildirilmesini takiben, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması beklenmektedir.Sipariş ve satış kanalları uzaktan erişim ile yürütülmeye devam etmektedir.www.vitra.com.tr adresinden İntema'nın, www.intemayasam.com.tr adresinden İntema Yaşam'ın ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, mağazaların iletişim bilgilerine ulaşılmaktadır.Mağazalara siparişler, telefon, e-posta gibi diğer haberleşme araçları üzerinden verilebilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839968BIST