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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.04.2020 20:33
GÜNCEL HABERLER



***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Mağaza faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Perakende mağazaların geçici süreyle kapatılması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
20.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
31.12.2019 tarihi itibarıyla perakande mağaza satışlarının toplam net satışlar içerisindeki payı %11,7'dir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
COVID-19 salgınındaki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Süreklilik varsayımına bir etkisi beklenmemektedir.
Açıklamalar

       Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazalarımızın (İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da olmak üzere 8 İntema mağazası ile İntema Yaşam İstanbul Kanyon mağazası) faaliyetlerine ara verdiğimizi duyurmuştuk. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.‘de evden çalışma modeli uygulanmakta olup, perakende mağaza çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurulmuştur. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesine göre "uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, ay sonunda ilgili personelin puantaj bilgilerinin Türkiye İş Kurumu'na bildirilmesini takiben, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması beklenmektedir.  
Sipariş ve satış kanalları uzaktan erişim ile yürütülmeye devam etmektedir.
www.vitra.com.tr  adresinden İntema'nın, www.intemayasam.com.tr adresinden İntema Yaşam'ın ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, mağazaların iletişim bilgilerine ulaşılmaktadır.
Mağazalara siparişler, telefon, e-posta gibi diğer haberleşme araçları üzerinden verilebilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839968


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Tam 2.539 2.601 52,90  
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Çeyrek 620 635 12,90  
Gümüş.Ons 15,09 15,11 0,20  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,06  
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