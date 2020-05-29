***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









et (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020, 22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiGeçici süreyle kapatılmış olan perakende mağazaların yeniden faaliyete başlamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPerakende mağazaların geçici süreyle kapatılmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi20.03.2020, 29.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi20.03.2020 – 01.06.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı31.12.2019 tarihi itibarıyla perakende mağaza satışlarının toplam net satışlar içerisindeki payı %11,7'dir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiSüreklilik varsayımına bir etkisi beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazalarımızın (İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da olmak üzere 8 İntema mağazası ile bağlı ortaklığımız İntema Yaşam'ın İstanbul Kanyon mağazası) faaliyetlerine ara verdiğimizi duyurmuştuk.20 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazalarımızın açılış planları, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır.Bu çerçevede, yukarıda belirtilen tüm mağazalarımız 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847667BIST