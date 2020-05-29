***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
29.05.2020 14:38
et (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020, 22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Geçici süreyle kapatılmış olan perakende mağazaların yeniden faaliyete başlaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Perakende mağazaların geçici süreyle kapatılması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
20.03.2020, 29.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
20.03.2020 – 01.06.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
31.12.2019 tarihi itibarıyla perakende mağaza satışlarının toplam net satışlar içerisindeki payı %11,7'dir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Süreklilik varsayımına bir etkisi beklenmemektedir.
Açıklamalar
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazalarımızın (İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da olmak üzere 8 İntema mağazası ile bağlı ortaklığımız İntema Yaşam'ın İstanbul Kanyon mağazası) faaliyetlerine ara verdiğimizi duyurmuştuk.
20 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazalarımızın açılış planları, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen tüm mağazalarımız 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847667
BIST