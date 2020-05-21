***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 31.247.941 166.632.400Satışların Maliyeti19 -11.177.361 -148.966.942TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.070.580 17.665.458BRÜT KAR (ZARAR)20.070.580 17.665.458Genel Yönetim Giderleri20 -4.252.243 -6.338.906Pazarlama Giderleri20 -14.459.384 -17.758.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 13.968.971 11.244.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.216.557 -9.590.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.111.367 -4.777.861Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 24.359 22.724Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.776 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.133.950 -4.755.137Finansman Giderleri24 -2.722.789 -3.107.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.411.161 -7.862.749Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.543.123 -38.668Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -495.620 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.047.503 -38.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.868.038 -7.901.417DÖNEM KARI (ZARARI)3.868.038 -7.901.417Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.868.038 -7.901.417Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,23550000 -0,40650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.238.862 -33.053.395Dönem Karı (Zararı)3.868.038 -7.901.417Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.868.038 -7.901.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.905.951 14.647.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.080.426 6.029.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler103.711 286.066Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 165.681 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -61.970 286.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.131.800 8.207.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.330.296 951.081Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 6.462.096 7.256.049Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.272.606 85.546Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -53.102 -371.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.398.099 3.062.985Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-719.712 -3.191.814Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.647.321 586.010Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler269.905 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.047.503 38.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.255.777 -28.642.731Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.901.188 9.422.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)306.359 -15.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.207.547 9.438.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.523.372 -1.399.671İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.523.372 -1.399.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.864.081 -1.234.200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-87.019 3.186.170Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.757.701 -38.765.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.295.036 -24.802.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.537.335 -13.963.483Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.401.555 358.740Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.379.841 -322.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.143.578 112.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)660.279 713.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)483.299 -600.594Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.518.212 -21.896.883Alınan Temettüler23 -23.463 -22.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -94.226 -398.843Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -3.477.775 -10.734.945Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.161.610 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-290.832 -24.180Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.814Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -385.211 -418.539Alınan Temettüler23 23.463 22.724Alınan Faiz21 53.102 371.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.084.677 40.355.678Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.580.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.253.084Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 4.000.000 42.396.702Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.231.187 -37.396.702Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -4.766.984 -8.018.009Ödenen Faiz-86.506 -459.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.614.371 7.278.103NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.614.371 7.278.103DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.212.336 5.971.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.597.965 13.249.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.597.965 12.212.336Ticari Alacaklar6 313.459.979 294.642.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.313.205 2.618.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 311.146.774 292.024.985Diğer Alacaklar7 1.637.348 112.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.637.348 112.728Stoklar9 15.790.403 13.864.352Peşin Ödenmiş Giderler10 2.222.269 2.109.337İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 296.089 361.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.926.180 1.748.316Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 285.448 662.466Diğer Dönen Varlıklar16 5.702.213 6.362.492ARA TOPLAM345.695.625 329.966.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR345.695.625 329.