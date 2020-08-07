***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 68.529.458 371.191.871 29.950.845 204.559.471Satışların Maliyeti17 -31.150.048 -330.973.829 -14.303.683 -182.006.888TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.379.410 40.218.042 15.647.162 22.552.583BRÜT KAR (ZARAR)37.379.410 40.218.042 15.647.162 22.552.583Genel Yönetim Giderleri18 -10.670.034 -14.673.474 -6.417.791 -8.334.568Pazarlama Giderleri18 -26.060.706 -34.377.018 -11.601.321 -16.618.475Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 14.220.755 25.850.612 5.147.777 14.605.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.846.692 -26.567.759 -864.460 -16.976.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.022.733 -9.549.597 1.911.367 -4.771.737Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.359 22.723 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.776 -376 0 -376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.045.316 -9.527.250 1.911.367 -4.772.113Finansman Giderleri22 -5.272.739 -6.084.239 -2.549.950 -2.976.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.772.577 -15.611.489 -638.583 -7.748.740Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.401.855 875.029 141.268 913.696Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -538.756 0 -43.136 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -863.099 875.029 184.404 913.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044DÖNEM KARI (ZARARI)3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,19180000 -1,07020000 -0,02830000 -0,35160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.729.346 -23.782.527Dönem Karı (Zararı)3.370.722 -14.736.460Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.370.722 -14.736.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.764.175 40.065.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,19 10.123.035 11.945.616Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.518.975 683.796Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.493.286 191.936Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 25.689 491.860Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.218.296 18.605.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.298.190 1.720.572Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -20.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 13.516.486 16.904.601Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-23.463 -22.723Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.234.457 9.447.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-90.235 -531.680Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 4.819.108 10.894.494Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri838.626 -3.320.137Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-333.042 2.404.468Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler289.244 280.901Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.401.855 -875.029Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.776 376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.287.089 -35.723.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.590.905 -31.769.029İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)492.825 -938.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.083.730 -30.830.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.139.965 -931.191İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.139.965 -931.191Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.450.207 -827.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.859.785 -2.603.306Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.476.227 -8.678.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.560.604 13.939.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.084.377 -22.618.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.487.182 42.823Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.062.214 7.462.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.107.372 1.581.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.052.398 2.282.595Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-945.026 -701.510Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.847.808 -10.394.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -99.025 -805.781Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -13.862.391 -12.582.223Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.157.046 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-740.720 -434.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.037 721Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.037 721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -870.455 -1.003.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-870.455 -1.003.914Alınan Temettüler23.463 22.723Alınan Faiz90.235 545.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.675.101 23.316.280Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 12.300.000 42.396.702Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.627.194 -47.118.799Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -10.926.987 -10.092.127Ödenen Faiz-420.920 -5.702.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.313.525 -901.228NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.313.525 -901.228DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.212.336 5.971.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.525.861 5.070.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.525.861 12.212.336Ticari Alacaklar6 333.644.133 294.642.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.126.753 2.618.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 331.517.380 292.024.985Diğer Alacaklar1.253.941 112.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.253.941 112.728Stoklar8 16.288.870 13.864.352Peşin Ödenmiş Giderler1.352.693 2.109.337İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 483.047 361.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler869.646 1.748.316Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 785.264 662.466Diğer Dönen Varlıklar14 4.310.096 6.362.492ARA TOPLAM375.160.858 329.966.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR375.160.858 329.966.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.083 8.083Ticari Alacaklar6 2.572.707 2.143.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.572.707 2.143.187Diğer Alacaklar26.313 27.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.313 27.561Maddi Duran Varlıklar11 21.634.577 23.770.540Kullanım Hakkı Varlıkları10 44.359.373 48.292.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.971.175 3.688.898Peşin Ödenmiş Giderler524 26.621Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.218.754 3.081.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.791.506 81.039.245TOPLAM VARLIKLAR448.952.364 411.005.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 22.571.715 19.514.196İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.685.720 2.200.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.685.720 2.200.770İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 20.885.995 17.313.426Banka Kredileri7 8.782.224 5.162.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.103.771 12.150.583Ticari Borçlar6 337.641.890 294.327.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 321.432.196 262.842.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.209.694 31.484.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 844.473 2.331.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.423.209 15.449.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 538.756 2.034.248Kısa Vadeli Karşılıklar12.313.845 12.932.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 828.648 1.101.728Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.485.197 11.831.102Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.607.360 2.552.383ARA TOPLAM386.941.248 349.141.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.941.248 349.141.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 29.716.445 31.780.092İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.537.667 2.964.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.537.667 2.964.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 28.178.778 28.815.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 28.178.778 28.815.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.057 123.453Uzun Vadeli Karşılıklar4.456.385 5.580.520Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.456.385 5.580.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.259.887 37.484.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER421.201.135 386.625.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.751.229 24.380.507Ödenmiş Sermaye16 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları16 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)-1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.977.778 1.977.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.442.855 -70.153.342Net Dönem Karı veya Zararı3.370.722 -289.513TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.751.229 24.380.507TOPLAM KAYNAKLAR448.952.364 411.005.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280Transferler-37.862.724 37.862.724 0Dönem Karı (Zararı)-14.736.460 -14.736.460 -14.736.460Sermaye Arttırımı14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 29.253.084 -1.426.630 115.994 -68.291.558 -14.736.460 11.795.344 11.795.344Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Transferler-289.513 289.513 0Dönem Karı (Zararı)3.370.722 3.370.722 3.370.722Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 3.370.722 27.751.229 27.751.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.370.722 -14.736.460 -497.315 -6.835.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866853BIST