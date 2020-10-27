***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 18:48
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 109.711.754 570.444.968 41.182.296 199.253.097
Satışların Maliyeti
17 -50.258.125 -510.345.766 -19.108.077 -179.371.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160
BRÜT KAR (ZARAR)
59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.377.762 -21.826.553 -6.707.728 -7.153.079
Pazarlama Giderleri
18 -39.640.199 -49.625.387 -13.579.493 -15.248.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.312.972 40.649.004 9.092.217 14.798.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.182.036 -42.746.862 -6.335.344 -16.179.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.566.604 -13.450.596 4.543.871 -3.900.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50.001 70.978 25.642 48.631
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.592 0 -10.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.604.013 -13.379.618 4.558.697 -3.852.368
Finansman Giderleri
22 -7.620.205 -8.380.618 -2.347.466 -2.296.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.983.808 -21.760.236 2.211.231 -6.148.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.742.688 1.046.630 -340.833 171.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -688.431 0 -149.675 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.054.257 1.046.630 -191.158 171.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,29820000 -1,65940000 -0,75800000 -0,32690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.582.622 -21.461.140
Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 -20.713.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 -20.713.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.658.987 51.271.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 15.066.995 17.744.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.554.384 -257.411
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.521.558 272.659
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 32.826 -530.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.515.784 26.325.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.295.120 1.785.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -192.000 -240.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 22.002.904 24.780.300
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-23.463 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.421.239 8.491.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-228.986 -595.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.085.288 8.190.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
105.190 1.292.903
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-540.253 -396.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
368.771 62.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.742.685 -1.046.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.592 -48.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.700.542 -33.436.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.044.551 -25.044.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-360.852 532.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.683.699 -25.577.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.266 -509.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-422.266 -509.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.587 -793.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.530.263 2.112.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.415.745 -14.447.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.539.665 15.311.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.123.920 -29.759.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.326.219 -970.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.349.651 5.659.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.422 558.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.760.325 1.689.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.499.903 -1.131.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.199.565 -2.878.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -227.056 -817.990
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -17.633.028 -17.764.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.756.859 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-809.014 -1.612.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.179 49.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.179 49.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.100.642 -2.256.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.100.642 -2.256.604
Alınan Temettüler
23.463 0
Alınan Faiz
228.986 595.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.450.668 22.205.630
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.580.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.253.084
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.861.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 13.300.000 45.799.752
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.502.434 -47.118.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.684.300 -17.923.205
Ödenen Faiz
-563.934 -523.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.322.940 -867.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.322.940 -867.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.212.336 5.971.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.535.276 5.103.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.535.276 12.212.336
Ticari Alacaklar
6 330.913.975 294.642.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.980.430 2.618.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 327.933.545 292.024.985
Diğer Alacaklar
535.888 112.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
535.888 112.728
Stoklar
8 16.295.113 13.864.352
Peşin Ödenmiş Giderler
2.279.309 2.109.337
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 483.047 361.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.796.262 1.748.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.385.077 662.466
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.602.168 6.362.492
ARA TOPLAM
374.546.806 329.966.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.546.806 329.966.703
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 935.450 2.143.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 935.450 2.143.187
Diğer Alacaklar
26.667 27.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.667 27.561
Maddi Duran Varlıklar
11 20.412.513 23.770.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 41.169.154 48.292.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.635.727 3.688.898
Peşin Ödenmiş Giderler
607.958 26.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.027.596 3.081.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.823.148 81.039.245
TOPLAM VARLIKLAR
442.369.954 411.005.948
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 18.346.383 19.514.196
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.350.107 2.200.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.350.107 2.200.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.996.276 17.313.426
Banka Kredileri
7 5.937.597 5.162.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.058.679 12.150.583
Ticari Borçlar
6 323.847.972 294.327.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 311.878.179 262.842.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.969.793 31.484.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.005.436 2.331.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 16.853.272 15.449.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 688.429 2.034.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.740.306 12.932.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 731.328 1.101.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 16.008.978 11.831.102
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.052.480 2.552.383
ARA TOPLAM
378.534.278 349.141.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.534.278 349.141.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.716.445 31.780.092
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 922.004 2.964.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 922.004 2.964.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.794.441 28.815.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 28.794.441 28.815.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.859 123.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.428.745 5.580.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.428.745 5.580.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.214.049 37.484.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.748.327 386.625.441
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.621.627 24.380.507
Ödenmiş Sermaye
16 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.442.855 -70.153.342
Net Dönem Karı veya Zararı
5.241.120 -289.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.621.627 24.380.507
TOPLAM KAYNAKLAR
442.369.954 411.005.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-20.713.606 -20.713.606 -20.713.606
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -20.713.606 3.956.414 3.956.414
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Transferler
-289.513 289.513 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 5.241.120 5.241.120
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 5.241.120 29.621.627 29.621.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884506
BIST