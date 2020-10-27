***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 109.711.754 570.444.968 41.182.296 199.253.097Satışların Maliyeti17 -50.258.125 -510.345.766 -19.108.077 -179.371.937TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160BRÜT KAR (ZARAR)59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160Genel Yönetim Giderleri18 -17.377.762 -21.826.553 -6.707.728 -7.153.079Pazarlama Giderleri18 -39.640.199 -49.625.387 -13.579.493 -15.248.369Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 23.312.972 40.649.004 9.092.217 14.798.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -11.182.036 -42.746.862 -6.335.344 -16.179.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.566.604 -13.450.596 4.543.871 -3.900.999Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50.001 70.978 25.642 48.631Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.592 0 -10.816 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.604.013 -13.379.618 4.558.697 -3.852.368Finansman Giderleri22 -7.620.205 -8.380.618 -2.347.466 -2.296.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.983.808 -21.760.236 2.211.231 -6.148.747Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.742.688 1.046.630 -340.833 171.602Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -688.431 0 -149.675 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.054.257 1.046.630 -191.158 171.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145DÖNEM KARI (ZARARI)5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,29820000 -1,65940000 -0,75800000 -0,32690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.582.622 -21.461.140Dönem Karı (Zararı)5.241.120 -20.713.606Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.241.120 -20.713.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.658.987 51.271.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,19 15.066.995 17.744.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.554.384 -257.411Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.521.558 272.659Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 32.826 -530.070Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.515.784 26.325.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.295.120 1.785.323Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -192.000 -240.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 22.002.904 24.780.300Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-23.463 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.421.239 8.491.145Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-228.986 -595.069Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 7.085.288 8.190.175Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri105.190 1.292.903Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-540.253 -396.864Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler368.771 62.238Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.742.685 -1.046.630Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.592 -48.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.700.542 -33.436.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.044.551 -25.044.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-360.852 532.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.683.699 -25.577.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-422.266 -509.526İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-422.266 -509.526Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.463.587 -793.955Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.530.263 2.112.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.415.745 -14.447.960İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.539.665 15.311.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.123.920 -29.759.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.326.219 -970.425Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.349.651 5.659.696İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.422 558.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.760.325 1.689.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.499.903 -1.131.397Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.199.565 -2.878.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -227.056 -817.990Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -17.633.028 -17.764.318Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.756.859 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-809.014 -1.612.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.179 49.525Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.179 49.525Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.100.642 -2.256.604Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.100.642 -2.256.604Alınan Temettüler23.463 0Alınan Faiz228.986 595.069FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.450.668 22.205.630Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.580.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.253.084İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.861.784Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 13.300.000 45.799.752Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -12.502.434 -47.118.799Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -15.684.300 -17.923.205Ödenen Faiz-563.934 -523.418YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.322.940 -867.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.322.940 -867.520DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.212.336 5.971.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.535.276 5.103.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.535.276 12.212.336Ticari Alacaklar6 330.913.975 294.642.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.980.430 2.618.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 327.933.545 292.024.985Diğer Alacaklar535.888 112.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar535.888 112.728Stoklar8 16.295.113 13.864.352Peşin Ödenmiş Giderler2.279.309 2.109.337İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 483.047 361.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.796.262 1.748.316Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 1.385.077 662.466Diğer Dönen Varlıklar14 4.602.168 6.362.492ARA TOPLAM374.546.806 329.966.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.546.806 329.966.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.083 8.083Ticari Alacaklar6 935.450 2.143.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 935.450 2.143.187Diğer Alacaklar26.667 27.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.667 27.561Maddi Duran Varlıklar11 20.412.513 23.770.540Kullanım Hakkı Varlıkları10 41.169.154 48.292.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.635.727 3.688.898Peşin Ödenmiş Giderler607.958 26.621Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.027.596 3.081.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.823.148 81.039.245TOPLAM VARLIKLAR442.369.954 411.005.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 18.346.383 19.514.196İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.350.107 2.200.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.350.107 2.200.770İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 16.996.276 17.313.426Banka Kredileri7 5.937.597 5.162.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.058.679 12.150.583Ticari Borçlar6 323.847.972 294.327.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 311.878.179 262.842.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.969.793 31.484.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.005.436 2.331.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 16.853.272 15.449.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 688.429 2.034.248Kısa Vadeli Karşılıklar16.740.306 12.932.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 731.328 1.101.728Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 16.008.978 11.831.102Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.052.480 2.552.383ARA TOPLAM378.534.278 349.141.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.534.278 349.141.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 29.716.445 31.780.092İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 922.004 2.964.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 922.004 2.964.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 28.794.441 28.815.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 28.794.441 28.815.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.859 123.453Uzun Vadeli Karşılıklar4.428.745 5.580.520Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.428.745 5.580.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.214.049 37.484.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER412.748.327 386.625.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.621.627 24.380.507Ödenmiş Sermaye16 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları16 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)-1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.977.778 1.977.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.442.855 -70.153.342Net Dönem Karı veya Zararı5.241.120 -289.513TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.621.627 24.380.507TOPLAM KAYNAKLAR442.369.954 411.005.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280Transferler-37.862.724 37.862.724 0 0Dönem Karı (Zararı)-20.713.606 -20.713.606 -20.713.606Sermaye Arttırımı14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -20.713.606 3.956.414 3.956.414Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Transferler-289.513 289.513 0 0Dönem Karı (Zararı)5.241.120 5.241.120 5.241.120Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 5.241.120 29.621.627 29.621.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884506BIST