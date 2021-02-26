***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 157.617.374 747.451.738Satışların Maliyeti19 -76.329.623 -669.863.435TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.287.751 77.588.303BRÜT KAR (ZARAR)81.287.751 77.588.303Genel Yönetim Giderleri20 -26.502.099 -34.269.585Pazarlama Giderleri20 -59.326.428 -68.135.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 30.797.417 85.575.622Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -13.498.971 -47.293.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.757.670 13.465.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 51.357 111.406Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.137.856 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.671.171 13.576.436Finansman Giderleri24 -9.043.669 -10.571.943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.627.502 3.004.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.105.187 -3.294.006Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -2.034.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.105.187 -1.259.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.732.689 -289.513DÖNEM KARI (ZARARI)2.732.689 -289.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.732.689 -289.513Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15550000 -0,01790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.195.234 -6.711.888Dönem Karı (Zararı)2.732.689 -289.513Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.732.689 -289.513Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.401.526 39.672.584Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 20.340.674 22.491.445Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.349.499 3.533.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.625.082 4.521.098Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 599.307 -987.875Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 2.125.110 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.723.434 36.991.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -847.046 2.190.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-322.000 -375.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 32.892.480 35.176.915Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.725.244 9.462.117Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -470.247 -1.011.466Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 8.427.228 10.217.847Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.005.691 -3.448.114Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.226.046 3.703.850Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler405.577 188.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.105.187 3.294.006Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.252 -88.683Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.252 -88.683Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -23.463 -36.200.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.108.295 -43.323.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.944.877 53.212.902İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)100.116 87.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37.844.761 53.125.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-228.359 -24.324İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-228.359 -24.324Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.950.159 1.220.050Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)312.929 3.623.720Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.309.317 -107.588.016İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.039.850 -77.988.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.269.467 -29.599.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-102.443 421.176Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.946.899 6.102.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler387.666 -291.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)488.436 -407.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-100.770 116.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.242.510 -3.940.092Alınan Temettüler23 0 -22.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -352.223 -1.204.987Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -30.197.406 -37.436.995Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.497.647 -307.091Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 0 36.200.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.624.994 -2.132.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.020 95.676Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri71.020 95.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.189.724 -3.262.188Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.189.724 -3.262.188Alınan Temettüler23 23.463 22.723Alınan Faiz21 470.247 1.011.466FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.955.596 15.085.154Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.833.084İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları18 0 -1.861.784Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 13.300.000 47.559.545Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -17.023.339 -47.118.799Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -18.604.466 -26.723.177Ödenen Faiz-627.791 -603.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.614.644 6.240.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.614.644 6.240.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.212.336 5.971.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.826.980 12.212.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.826.980 12.212.336Ticari Alacaklar6 255.245.895 294.642.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.038.660 2.618.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 253.207.235 292.024.985Diğer Alacaklar7 341.981 112.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 341.981 112.728Stoklar9 15.215.204 13.864.352Peşin Ödenmiş Giderler10 1.420.675 2.109.337İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 361.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.420.675 1.748.316Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 2.125.865 662.466Diğer Dönen Varlıklar16 5.874.056 6.362.492ARA TOPLAM301.050.656 329.966.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR301.050.656 329.966.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 8.083 8.083Ticari Alacaklar6 196.371 2.143.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 196.371 2.143.187Diğer Alacaklar7 26.667 27.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 26.667 27.561Maddi Duran Varlıklar12 18.884.589 23.770.540Kullanım Hakkı Varlıkları11 35.683.678 48.292.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.481.721 3.688.898Peşin Ödenmiş Giderler10 402.354 26.621Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.187.040 3.081.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.870.503 81.039.245TOPLAM VARLIKLAR362.921.159 411.005.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 10.735.315 19.514.196İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.714.020 2.200.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.714.020 2.200.770İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 9.021.295 17.313.426Banka Kredileri8 1.412.399 5.162.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.608.896 12.150.583Ticari Borçlar6 260.012.029 294.327.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 250.020.078 262.842.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.991.951 31.484.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.229.212 2.331.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.574.920 15.449.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 2.034.248Kısa Vadeli Karşılıklar14.828.098 12.932.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 623.922 1.101.728Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 14.204.176 11.831.102Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.451.613 2.552.383ARA TOPLAM303.831.187 349.141.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.831.187 349.141.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 27.067.058 31.780.092İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 299.887 2.964.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 299.887 2.964.330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 26.767.171 28.815.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 26.767.171 28.815.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 50.661 123.453Uzun Vadeli Karşılıklar4.859.057 5.580.520Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.859.057 5.580.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.976.776 37.484.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER335.807.963 386.625.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.113.196 24.380.507Ödenmiş Sermaye18 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları18 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)18 -1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yenid -17.301.280Transferler-37.862.724 37.862.724 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-289.513 -289.513 -289.513Sermaye Arttırımı14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Transferler-289.513 289.513 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.732.689 2.732.689 2.732.689Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.732.689 -289.513DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.732.689 -289.513Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.732.689 -289.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913699BIST