***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.09.2020 18:57
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunca, 28 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere, 34.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin azaltılan tutar geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle 7.000.000 TL'ye indirilmesine ve eşzamanlı olarak 22.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, bugün toplanan yönetim kurulumuz, nakden artırılan 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası) sermayenin taahhüt edilmesine ve ½'sinin yapılacak sermaye artırımına mahsuben Olağan Genel Kurul öncesinde sermaye avansı olarak ödenmesine, bakiyenin ¼ ‘ünün tescilden önce, kalanın ise tescili takip eden 24 ay içinde ödenmesine, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875182
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 8,8650
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|Önceki Kapanış
|: 8,8900
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8,9259
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 471,03
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|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4883
|7,4964
|% 0,16
|
|Euro
|8,8769
|8,8853
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6179
|9,6662
|% 0,36
|
|Frank
|8,2147
|8,2642
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|