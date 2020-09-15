***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunca, 28 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere, 34.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin azaltılan tutar geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle 7.000.000 TL'ye indirilmesine ve eşzamanlı olarak 22.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, bugün toplanan yönetim kurulumuz, nakden artırılan 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası) sermayenin taahhüt edilmesine ve ½'sinin yapılacak sermaye artırımına mahsuben Olağan Genel Kurul öncesinde sermaye avansı olarak ödenmesine, bakiyenin ¼ ‘ünün tescilden önce, kalanın ise tescili takip eden 24 ay içinde ödenmesine, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875182BIST