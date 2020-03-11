***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Yapılamayacağına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)INTEM, TRAINTEM91I0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)INTEM, TRAINTEM91I0 0 0Ek AçıklamalarBugün toplanan Yönetim KurulumuzŞirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait, Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan net dönem karından, geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra dağıtılabilir karın oluşmaması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında yer alan 289.513 TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına ilişkin önerinin, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826921BIST