***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.01.2023 tarihli toplantısında1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 49.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine,2) Ana Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,3) Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095281BIST