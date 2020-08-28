***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.08.2020 16:27
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3553 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II .15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871591
BIST
17:011.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:017,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:018,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:01461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,85
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.591.880
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,85
|46.553.357
|% -7,11
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.802.998
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|GARAN
|6,93
|981.019.258
|% -0,86
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|678.085.252
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|320.280.995
|% -1,60
|
|AKENR
|1,97
|288.317.850
|% 1,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3378
|7,3427
|% -0,20
|
|Euro
|8,7119
|8,7231
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7241
|9,7729
|% 0,55
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|