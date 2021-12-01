***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2021 15:20
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4965 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980470
BIST
16:381.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 41,18
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:3813,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -0,3395
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:3815,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -0,4144
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:38760,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -17,80
|Açılış
|: 760,94
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.516.190
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|KUTPO
|116,70
|240.376.691
|% -9,81
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.136.307.688
|% 1,93
|
|THYAO
|18,67
|2.805.087.837
|% 8,42
|
|SISE
|12,93
|2.199.038.026
|% 3,03
|
|ASELS
|22,02
|1.890.031.730
|% 1,29
|
|SASA
|45,68
|1.761.667.440
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,27
|952.600.954
|% 3,15
|
|GARAN
|11,64
|3.136.307.688
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|598.242.964
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|305.270.510
|% 2,03
|
|SISE
|12,93
|2.199.038.026
|% 3,03
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3070
|13,3513
|% -2,34
|
|Euro
|15,0865
|15,1389
|% -2,50
|
|Sterlin
|17,5625
|17,6506
|% -3,10
|
|Frank
|14,3165
|14,4028
|% -3,46
|
|Riyal
|3,5148
|3,5325
|% -3,24
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|18,53
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-17,80
|
|Cumhuriyet
|5.036
|5.112
|51,00
|
|Tam
|5.010
|5.141
|52,49
|
|Yarım
|2.421
|2.487
|25,39
|
|Çeyrek
|1.214
|1.243
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,31
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|2,11
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 2.51 ) 1, 641
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, PRKAB, CELHA, SONME, MIATK, TAVHL, AKFGY, SNPAM, QNBFB, ISATR
-
16:50
MIATK, TUCLK, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
EKIZ, CRFSA, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 162 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 85 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem