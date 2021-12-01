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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

01.12.2021 15:20
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareke


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4965 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980470


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Cumhuriyet 5.036 5.112 51,00  
Tam 5.010 5.141 52,49  
Yarım 2.421 2.487 25,39  
Çeyrek 1.214 1.243 12,70  
Gümüş.Ons 22,80 22,83 0,03  
Gümüş Gr. 9,70 9,71 -0,31  
B. Petrol 71,34 71,34 2,11  
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