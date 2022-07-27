***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.07.2022 18:25
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.07.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10246 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048303
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,84
|Açılış
|: 988,81
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8860
|17,8975
|% 0,22
|
|Euro
|18,1278
|18,1511
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,4824
|21,5901
|% 0,31
|
|Frank
|18,4709
|18,5822
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7485
|4,7723
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,59
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.241
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem