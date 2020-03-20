***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuzdan bu yana, tüm faaliyetlerimizde insan sağlığını önceliklendiren bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımız adına büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, bugüne kadar aldığımız tedbirlere yenilerini ekliyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren kuruluşumuza ait perakende satış yapan mağazalarımızın faaliyetlerine, bir sonraki duyurumuza kadar, geçici bir süreyle ara veriyoruz. Toptan kanal satış faaliyetlerimiz devam edecektir.Şirketin nakit yönetimi konusunda tedbirli olmak amacıyla bankalardan gerektiğinde kullanılmak üzere kredi limitlerimiz mevcuttur.www.vitra.com.tr adresinden, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra, mağazalarımızın iletişim bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu süreçte, ekiplerimiz uzaktan çalışmaya devam edeceğinden, satış faaliyetlerimiz, telefon, e-posta gibi diğer haberleşme araçları üzerinden aktif bir şekilde devam edecek, siparişler de dijital kanallardan verilebilecektir.Bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830933BIST