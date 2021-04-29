***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tam konsolidasyona tabi tuttuğu tek bağlı ortaklığı olan İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi, 01.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 04.03.2021 tarih ve 10280 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu nedenle 2021 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932325BIST