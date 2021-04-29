***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 16:02
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tam konsolidasyona tabi tuttuğu tek bağlı ortaklığı olan İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi, 01.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 04.03.2021 tarih ve 10280 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu nedenle 2021 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932325
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,43
|Açılış
|: 467,78
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2158
|8,2227
|% 0,42
|
|Euro
|9,9690
|9,9807
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4329
|11,4903
|% 0,42
|
|Frank
|9,0071
|9,0614
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1865
|2,1975
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-12,73
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|1,07
|