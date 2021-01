***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaintemainsaat@eczacibasi.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmrah Kaptanoğlu Finans Direktörü 26.09.2017 0212 350 86 22 emrah.kaptanoglu@eczacibasi.com.trŞükrü Işık Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Finansal Operasyonlar ve Hazine Müdürü/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.04.2011 0212 350 87 75 sukru.isik@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205869-700773Eda Şahin Yatırımcı İlişkileri Görevlisi/ Ufrs Raporlama Yöneticisi 25.06.2019 0212 350 87 78 eda.sahin@eczacibasi.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duş sistemleri, derz dolgu malzemeleri), Türkiye çapında satışının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 16.03.1990 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERİT BÜLENT ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 01.08.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdürü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 30.03.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Denetleme Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiALİ MURAT AKÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---NEJAT EMRE ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---HASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669375 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669375 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSİBEL HURİYE ÜĞDÜL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur.EMRAH KAPTANOĞLU Finans Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Bütçe Planlama MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü ev ve mutfak ürünleri pazarlama ve satışı 22.000.000,00 22.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. Sigorta acentelik hizmetleri 1.150.000,00 2.875,00 TRY 0,25 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896860BIST