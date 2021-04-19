***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERİT BÜLENT ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 01.08.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdürü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 30.03.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Denetleme Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiNEJAT EMRE ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiHASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917959 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917959 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. Sigorta acentelik hizmetleri 1.150.000,00 2.875,00 TRY 0,25 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929344BIST