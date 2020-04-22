***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ( ‘'Tebliğ'') yer alan hükümler çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğine Zühal Atanan'ın getirilmesine, a)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Zühal Atanan'ın, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Şükrü Işık'ın getirilmesine, b)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, c)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine, d)karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839755BIST