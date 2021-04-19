***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde1- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Seyfettin Sarıçam ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Şükrü Işık'ın getirilmesine,3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929342BIST