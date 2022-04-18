***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2022 20:43
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Seyfettin Sarıçam ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Şükrü Işık'ın getirilmesine,
3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Mustafa Özgen Özkan'ın getirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021645
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