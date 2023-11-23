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***INVAZ* *BRKVY* *DENFA* *ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.11.2023 17:38
***INVAZ* *BRKVY* *DENFA* *ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***INVAZ******BRKVY******DENFA******ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BRKVY, INVAZ, ZORLF, DENFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS42418 70.000.000 23.11.2023 22.04.2024 27.11.2023
- Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INVAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIAZY22414 93.000.000 23.11.2023 21.02.2024 27.11.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF42413 25.000.000 22.11.2023 17.04.2024 27.11.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK52410 115.000.000 23.11.2023 08.05.2024 27.11.2023


İlgili Şirketler [BRKVY, INVAZ, ZORLF, DENFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219673


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 29,48 136.697.108 % 10,00  
LIDFA 10,78 272.934.789 % 10,00  
TERA 44,24 119.042.630 % 10,00  
VERTU 48,62 120.107.592 % 10,00  
FONET 28,66 129.159.287 % 9,98  
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Dolar 28,8220 28,8329 % -0,06  
Euro 31,4742 31,5221 % 0,29  
Sterlin 36,0132 36,1939 % 0,20  
Frank 32,4934 32,6891 % -0,07  
Riyal 7,6634 7,7018 % -0,08  
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Gümüş ONS 23,69 23,72 % 0,66  
Platin 917,43 919,09 % 0,66  
Paladyum 1.045,99 1.050,54 % 0,66  
Brent Pet. 81,10 81,10 % 0,66  
Altın Ons 1.990,98 1.991,26 % 0,66  
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