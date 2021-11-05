***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.11.2021 09:16
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 37.745,626 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 08.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975034
BIST
11:241.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:249,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:2411,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0299
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:24562,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 4,02
|Açılış
|: 562,40
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:22
|GEDZA
|17,65
|13.851.894
|% 8,42
|
|IZFAS
|6,79
|3.063.211
|% 7,27
|
|RALYH
|8,79
|75.801.282
|% 7,06
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|KONTR
|78,90
|117.097.167
|% 5,55
|
|KARYE
|16,04
|53.779.999
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.589.977
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,24
|16.766.594
|% -6,55
|
|RODRG
|14,19
|1.020.732
|% -5,78
|
|DARDL
|2,79
|29.129.379
|% -5,42
|
|THYAO
|17,04
|755.051.107
|% 0,41
|
|GARAN
|10,52
|714.219.034
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,60
|382.669.843
|% 1,33
|
|ASELS
|16,76
|263.139.418
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,09
|258.156.568
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,09
|258.156.568
|% 1,95
|
|TSKB
|1,53
|166.725.899
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|714.219.034
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|55.710.814
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|144.990.801
|% -0,34
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7310
|9,7349
|% 0,54
|
|Euro
|11,2507
|11,2577
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,0610
|13,1265
|% 0,06
|
|Frank
|10,6025
|10,6664
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5849
|2,5979
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,58
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|0,83
|
Seans Raporu
11:22
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11:34EGEEN
Yüzde 5.40 oranında artışla 1, 385.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 722 adet işlem
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11:33RALYH
Yüzde 7.06 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 695, 953 adet işlem
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11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EKGYO, VESTL
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11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 98 artarak (% 0.14 ) 1, 387
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11:32
GEDZA, DOKTA, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında