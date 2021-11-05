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***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

05.11.2021 09:16
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

INVEO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 37.745,626 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 08.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975034


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 17,65 13.851.894 % 8,42  
IZFAS 6,79 3.063.211 % 7,27  
RALYH 8,79 75.801.282 % 7,06  
DOKTA 33,10 827.699 % 6,77  
KONTR 78,90 117.097.167 % 5,55  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 9,7310 9,7349 % 0,54  
Euro 11,2507 11,2577 % 0,28  
Sterlin 13,0610 13,1265 % 0,06  
Frank 10,6025 10,6664 % 0,17  
Riyal 2,5849 2,5979 % 0,29  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 6,58  
Altın Gr. 562 562 3,53  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 0,10  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,06  
B. Petrol 81,37 81,37 0,83  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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