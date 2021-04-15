***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:39
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928477
BIST
16:081.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:088,0848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:089,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:08454,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,05
|Açılış
|: 454,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.652.452
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.311.014
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.695.385
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.668
|% -9,97
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|EREGL
|18,28
|1.336.204.316
|% 4,34
|
|KRDMD
|7,69
|1.094.674.950
|% 3,92
|
|SASA
|46,54
|1.084.195.225
|% 0,00
|
|MTRKS
|53,50
|1.062.357.026
|% -1,83
|
|GARAN
|7,29
|4.840.331.288
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,19
|1.043.674.953
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|226.537.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|801.904.972
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,85
|269.259.225
|% -1,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0781
|8,0848
|% 0,17
|
|Euro
|9,6791
|9,6895
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1105
|11,1662
|% 0,30
|
|Frank
|8,7169
|8,7694
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1495
|2,1603
|% 0,25
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|9,14
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|4,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
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16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem
-
16:13GARAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 378, 622 adet işlem