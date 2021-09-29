***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:01
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965643
BIST
11:201.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:208,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:2010,3392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0384
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:20495,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 495,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:20
|BEYAZ
|8,99
|7.504.682
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.687.729
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|BIZIM
|12,98
|30.076.814
|% 5,96
|
|KERVN
|0,58
|302.992
|% 5,45
|
|OYLUM
|10,37
|443.815
|% -9,98
|
|KTSKR
|41,24
|85.343.449
|% -9,56
|
|GARFA
|13,08
|3.399.496
|% -8,53
|
|DOGUB
|4,98
|6.275.795
|% -6,74
|
|BIOEN
|36,10
|43.458.551
|% -5,00
|
|GARAN
|8,96
|389.341.642
|% 1,36
|
|THYAO
|13,74
|304.547.448
|% -0,29
|
|KOZAL
|97,35
|245.651.243
|% 3,18
|
|TUPRS
|112,20
|191.097.407
|% -0,62
|
|ORCAY
|19,73
|171.977.455
|% 3,57
|
|GARAN
|8,96
|389.341.642
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,36
|87.916.666
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,21
|124.679.183
|% 0,77
|
|PEKGY
|0,98
|22.160.867
|% 2,08
|
|THYAO
|13,74
|304.547.448
|% -0,29
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8545
|8,8564
|% -0,16
|
|Euro
|10,3340
|10,3392
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9860
|% -0,33
|
|Frank
|9,4830
|9,5401
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3522
|2,3640
|% -0,18
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,14
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|-0,71
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:32EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 818, 817 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 55 artarak (% 0.92 ) 1, 492
-
11:30XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 3, 277.00 milyon TL de
-
11:30BIZIM
Yüzde 5.88 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 109 adet işlem
-
11:28ORCAY
Yüzde 4.93 oranında artışla 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 400, 210 adet işlem