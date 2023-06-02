***INVEO* *GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2023 18:10
***INVEO******GEP*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 02.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ‘nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155764
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0966
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0324
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.318,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.318,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8965
|20,9008
|% 0,46
|
|Euro
|22,4577
|22,5166
|% 0,00
|
|Sterlin
|25,9717
|26,1020
|% 0,00
|
|Frank
|22,9336
|23,0717
|% 0,28
|
|Riyal
|5,5555
|5,5833
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-19,52
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.406
|4.521
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında