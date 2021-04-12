***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 18:52
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2021
Tescil Tarihi
12.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2021 - 10307
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.
12 Nisan 2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926964
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
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1.398
En Düşük
1.375
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En Yüksek
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|: 0,08%
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|: 8,1300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,1093
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En Yüksek
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|: 0,33%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 457,31
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460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1542
|8,1615
|% 0,08
|
|Euro
|9,7207
|9,7355
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,1674
|11,2234
|% 0,23
|
|Frank
|8,8012
|8,8542
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-11,89
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,26
|63,26
|0,31
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