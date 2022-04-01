***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2022Tescil Tarihi01.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2022 - 10550AçıklamalarSayın Paydaşlarımız 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2170 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına ilişkin 25.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı, 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015200BIST