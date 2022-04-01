***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 18:43
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2170 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına ilişkin 25.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı, 01.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015200
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,09
|Açılış
|: 908,64
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6883
|14,6939
|% 0,15
|
|Euro
|16,2287
|16,2373
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1962
|19,2925
|% -0,13
|
|Frank
|15,8016
|15,8968
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,55
|