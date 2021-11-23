***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesi ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Değişiklik 23.11.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979355BIST