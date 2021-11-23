***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
23.11.2021 23:38
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 23/11/2021 23/11/2021 10457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979356
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1795
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,9868
En Düşük
12,8175
18:0514,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1628
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,6001
En Düşük
14,4301
18:05738,59
En Yüksek
|Değişim
|: 11,51%
|| 76,25
|Açılış
|: 741,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6632
|12,9868
|% 1,40
|
|Euro
|14,2803
|14,6001
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,1080
|17,1938
|% 12,33
|
|Frank
|13,6856
|13,7681
|% 12,38
|
|Riyal
|3,4084
|3,4255
|% 12,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,48
|
|Altın Gr.
|741
|741
|78,73
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,88
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|2,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında